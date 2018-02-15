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    Общество

    Насиров решил судиться с Кабмином и ГФС

    (обновлено: )2501
    В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова к Кабинету министров Украины, второй ответчик – Государственная фискальная служба Украины.
    Роман Насиров. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Роман Насиров считает, что его уволили незаконно с должности главы ГФС, сообщается на официальном сайте Окружного административного суда города Киева.

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    Как стало известно, он будет пытаться в суде оспорить это решение Правительства. Вторым ответчиком в иске Насирова является ГФС.

    "В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Романа Насирова к Кабинету министров Украины, второй ответчик – Государственная фискальная служба Украины. Истец просит суд признать противоправным и незаконным распоряжение Кабмина от 31 января 2018 года Об увольнении Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы Украины, а также просит восстановить его в должности председателя ГФС", — говорится в сообщении.

    Также Насиров просит взыскать в его пользу средний заработок за время вынужденного прогула.

    Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства в административном деле.

    Ранее  директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что на самом деле, увольнение главы ГФС Романа Насирова связано с тем, что уже есть человек на его место.

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