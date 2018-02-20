В ГФС рассказали, сколько в Киеве миллионеров

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина.УНИАН.
"Сегодня у нас уже 3200 физических лиц подали декларации, у нас уже 200 миллионеров, хотя в прошлом году было 100 миллионеров", — сказала она.
Демченко также сообщила, что физические лица могут подать заявление на получение налоговой скидки.
"На сегодня подано заявок на возврат 4 млн грн, в прошлом году было подано заявлений только на 2 млн грн", – сообщила Демченко.
Напомним, миллионер из китайского Чунцина ежедневно собирает мусор на улице уже в течение трёх лет.
51-летний предприниматель пытается своим примером побудить остальных к соблюдению чистоты и порядка.