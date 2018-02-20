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    Киев

    В ГФС рассказали, сколько в Киеве миллионеров

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    Как сообщила глава столичного управления Государственной фискальной службы, если в прошлом году было 100 миллионеров, то в этом их число сильно возросло.
    Гривна
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. 

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    В Киеве 3200 граждан подали декларации об имущественном состоянии и доходах на общую сумму дохода в 1,9 млрд гривен, сообщила глава столичного управления Государственной фискальной службы Людмила Демченко, пишет УНИАН.

    "Сегодня у нас уже 3200 физических лиц подали декларации, у нас уже 200 миллионеров, хотя в прошлом году было 100 миллионеров", — сказала она.

    Демченко также сообщила, что физические лица могут подать заявление на получение налоговой скидки.

    "На сегодня подано заявок на возврат 4 млн грн, в прошлом году было подано заявлений только на 2 млн грн", – сообщила Демченко.

    Напомним, миллионер из китайского Чунцина ежедневно собирает мусор на улице уже в течение трёх лет.

    51-летний предприниматель пытается своим примером побудить остальных к соблюдению чистоты и порядка.

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