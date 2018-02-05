Владельцев "евроблях" за год оштрафовали почти на 160 млн грн - ГФС

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В течение 2017 года в Украину было ввезено более 958,5 тыс транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них более 209,6 тыс авто ввезены в режиме "транзита" и почти 748,9 тыс авто — в режиме "временного ввоза".

По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока — более 246,4 тыс, сообщает Государственная фискальная служба Украины.

"В общем, на протяжении 2017 таможнями ГФС в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков транзита) составлен 18394 протоколы, по которым применены 109,3 млн грн штрафов по ст.481 Таможенного кодекса Украины (нарушение сроков временного ввоза) — 4360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млг грн", — сообщает ГФС.

Ранее в центре Киева прошла акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. В конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растамаживания. Ранее протест под Радой продолжился, произошли стычки.