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    Общество

    Министр финансов подал иск против ГФС

    (обновлено: )4501
    Как выяснилось, истец просит суд признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС в Киеве о проведении документальной внеплановой невыездной проверки истца.
    Александр Данилюк
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк подал иск в Окружной административный суд Киева к Главному управлению ГФС в Киеве и Государственной фискальной службы Украины, передает пресс-служба суда.

    В своем иске он просит отменить приказы о его внеплановой проверке.

    Государственная фискальная служба
    Государственная фискальная служба
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    "Истец просит суд признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС в Киеве о проведении документальной внеплановой невыездной проверки истца, а также о переносе срока проведения начатой ​​проверки", — говорится в сообщении.

    Также истец просит суд признать противоправными действия Главного управления ГФС в Киеве по проведению документальной внеплановой невыездной проверки истца на основании соответствующего приказа.

    "Александр Данилюк в своем исковом заявлении просит признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений. В то же время, истец просит признать противоправным и отменить решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы", — сообщили в пресс-службе.

    В суде добавили, что заседание по рассмотрению иска Данилюка назначено на 5 апреля.

    Напомним, ранее стало известно, что бывший глава ГФС Роман Насиров решил судиться с Кабмином и ГФС.

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