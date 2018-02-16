Министр финансов подал иск против ГФС

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк подал иск в Окружной административный суд Киева к Главному управлению ГФС в Киеве и Государственной фискальной службы Украины, передает пресс-служба суда.

В своем иске он просит отменить приказы о его внеплановой проверке.

"Истец просит суд признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС в Киеве о проведении документальной внеплановой невыездной проверки истца, а также о переносе срока проведения начатой ​​проверки", — говорится в сообщении.

Также истец просит суд признать противоправными действия Главного управления ГФС в Киеве по проведению документальной внеплановой невыездной проверки истца на основании соответствующего приказа.

"Александр Данилюк в своем исковом заявлении просит признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений. В то же время, истец просит признать противоправным и отменить решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы", — сообщили в пресс-службе.

В суде добавили, что заседание по рассмотрению иска Данилюка назначено на 5 апреля.

Напомним, ранее стало известно, что бывший глава ГФС Роман Насиров решил судиться с Кабмином и ГФС.