Нардеп Савченко о выдворении Саакашвили: это "быдлятство" власти

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Выдворение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Украины в Польшу — это грамотное юридическое решение, однако его исполнение — плохое, считает внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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"В принципе, это грамотное юридическое решение в той ситуации, которая затянулась, начиная с незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили. Но плохо само исполнение. Прежде всего, пограничники должны были задействовать механизм реадмиссии сразу, как только Михаил Саакашвили пересек границу, если была к нему предъява, что это незаконно. Они с этим опоздали", — заявила Савченко в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, по словам нардепа, то, как украинские силовики исполняют подобные решения — выглядит страшно. Это пугает украинцев и весь мир, считает она. Политик убеждена, что так происходит потому что, власть давно утратила диалог с народом.

"Власть не ведет диалог с народом. То, что происходит по отношению к Саакашвили — это все недоработки власти, "быдлятство" власти, которая думает, что с народом она может вести себя свысока", — подытожила Савченко.

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.