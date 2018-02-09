Скандальный Добкин покинул Харьков и едет "завоевывать" Киев

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил в Facebook, что решил переехать из Харькова в Киев.

"Я принял для себя окончательное решение переезжать жить в Киев. Решение это было непростым. Я тяжело его принимал. Харьков в моей жизни значит значительно больше, чем просто город, в котором я родился и вырос. Это часть меня, часть моей жизни. Причем – лучшая часть", – написал он.

По словам нардепа, "для всех и всего есть и свое время, и свое место".

Он отметил, что для реализации планов и задач, которые он перед собой поставил, необходимо постоянно находиться в Киеве.

"Еду завоевывать столицу!" – и хоть уезжала она тогда в Москву, но так или примерно так говорила когда-то моя знаменитая землячка – Людмила Марковна Гурченко. Скажу теперь так и я, несмотря на то, что столицы теперь стали у нас разными. Суть сказанного осталась-то одна. У нее получилось. Уверен, получится и у нас. Мы, Марковичи, ведь все такие!" – подытожил Добкин.

В конце декабря сообщалось, что Добкин идет в президенты.