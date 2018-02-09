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    Политика

    Скандальный Добкин покинул Харьков и едет "завоевывать" Киев

    (обновлено: )83254
    Известный харьковский политик принял для себя окончательное решение переезжать жить в Киев. Он отметил, что данное решение для него непростое, ведь с Харьковом его много чего связывает.
    Михаил Добкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявил в Facebook, что решил переехать из Харькова в Киев.

    "Я принял для себя окончательное решение переезжать жить в Киев. Решение это было непростым. Я тяжело его принимал. Харьков в моей жизни значит значительно больше, чем просто город, в котором я родился и вырос. Это часть меня, часть моей жизни. Причем – лучшая часть", – написал он.

    По словам нардепа, "для всех и всего есть и свое время, и свое место".

    Он отметил, что для реализации планов и задач, которые он перед собой поставил, необходимо постоянно находиться в Киеве.

    "Еду завоевывать столицу!" – и хоть уезжала она тогда в Москву, но так или примерно так говорила когда-то моя знаменитая землячка – Людмила Марковна Гурченко. Скажу теперь так и я, несмотря на то, что столицы теперь стали у нас разными. Суть сказанного осталась-то одна. У нее получилось. Уверен, получится и у нас. Мы, Марковичи, ведь все такие!" – подытожил Добкин.

    В конце декабря сообщалось, что Добкин идет в президенты.

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