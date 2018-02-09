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    Медведчук о свободе в Украине: ситуация хуже, чем во всей Европе

    (обновлено: )32041
    По словам Медведчука, по сравнению с 2012 годом снизились индексы Украины по таким показателям как "экономическая свобода" и "индекс личной свободы".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Лидер движения Украинский выбор – "Право народа" Виктор Медведчук сообщил, что в обнародованном тремя аналитическими центрами докладе "Индекс человеческой свободы" Украина занимает лишь на 132 месте из 159 государств.

    По его словам, это свидетельствует о явном снижении уровня свободы в Украине после победы Майдана.

    "В соответствии с данным рейтингом свободы ситуация в Украине хуже, чем во всех европейских странах и всех странах постсоветского пространства", – отметил он.

    Пресс-конференция. Архивное фото
    PHILIPPE DESMAZES / AFP
    Прощай, прощай, но помни обо мне. О свободе слова в Украине

    По его словам, по сравнению с 2012 годом снизились индексы Украины по таким показателям как "экономическая свобода" и "индекс личной свободы".

    Также он обратил внимание на опасные тенденции, когда согласно докладу, ряд показателей Украины – гражданское правосудие, уголовное правосудие, политическое давление и контроль СМИ – оказались "убийственно низкими".

    "По ряду показателей Украина получила убийственно низкие оценки – менее 5 баллов. В разделе личных свобод это такие показатели, как гражданское правосудие, уголовное правосудие, "исчезновение, конфликт, терроризм", свобода создания и деятельности общественных организаций, политическое давление и контроль СМИ. В разделе экономических свобод это, в частности, независимость правосудия, беспристрастность судов, защита прав собственности, надежность полиции, влияние преступности на бизнес, движение людей и капиталов", – пояснил Медведчук.

    Виктор Медведчук прогнозирует, что если нынешние тенденции сохранятся, то в последующих рейтингах Индекса человеческой свободы Украина рискует оказаться на самом дне.

    Как сообщалось ранее, уровень жизни украинцев стремительно падает. В мировых рейтингах за последний год Украина оказалась после Бангладеш, заняв 112 место из 149. А еще не так давно, в 2015 году, занимала 64 место.

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