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    Медведчук об "антибандеровском" законе: ответ на "пещерный национализм"

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (439)

    (обновлено: )25560
    Как отметил Медведчук, Польша "четко дала понять, что не готова и не будет мириться с украинской политикой "пещерного национализма".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что польский закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов стал ответом на политику "пещерного национализма", проводимую властями Украины.

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    "Тот факт, что Сейм и Сенат поддержали закон, предусматривающий ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, свидетельствует о жесткой позиции Польши, которая четко дала понять, что не готова и не будет мириться с украинской политикой "пещерного национализма". Наши соседи — до недавнего времени соратники и евролоббисты Украины, — по сути, признали: идеология национализма, которую, опираясь на радикальные политические силы, поддерживает и даже навязывает официальный Киев, чужда цивилизованной Европе", — написал Медведчук в своей статье, обнародованной на сайте движения.

    Он считает, что принятый в Польше закон наносит вред отношениям между странами.

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    "Безусловно, принятый польским парламентом закон наносит вред Украине: он углубляет раскол между нашими странами, выстраивает новую парадигму отношений. Зная историю польско-украинского конфликта, могу сказать только одно: для его урегулирования нужна политическая воля. И прежде всего это касается Украины", — добавил Медведчук.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд. Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию на Украине, в Израиле и в США.

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