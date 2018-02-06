Прощай, прощай, но помни обо мне. О свободе слова в Украине

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Когда несколько лет назад Мустафа Найем в эфире известного телешоу терроризировал неудобными вопросами самого Виктора Януковича, поборники свободы слова в Украине просто ликовали. Конечно, ведь где еще, как не стране настоящей европейской демократии молодой журналист так смело, да еще и в грубоватой форме, мог дискутировать с первым лицом страны.

С тех пор в судьбе героев изменилось многое — Мустафа в статусе нардепа разгуливает по Верховной Раде, Янукович в качестве беглого экс-президента осел где-то в Подмосковье, а шоу "Свобода слова" вместе с его одноименным понятием исчезло из Украины. Умирая на Майдане за европейские ценности, герои Небесной сотни и не подозревали, что вбивают первый гвоздь в гробовую доску свободы СМИ в Украине.

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СМИ "по-новому"

Словосочетание "Нечувана свобода слова", которое как-то употребил Петр Порошенко оценивая положение дел в журналистике, в последние года стало чем-то вроде интернет-мема. Парадоксально — чем чаще президент говорит о высоком уровне гласности в СМИ, тем больше власть закручивает гайки посмевшим сказать против нее хоть одно кривое слово.

Если в прежние годы, даже при "банде Януковича", понятия "уголовное дело" и "журналист" были не пересекающимися параллелями, то сейчас это становится обыденностью. Первым, что такое "жить по-новому" на себе ощутил ивано-франковский журналист Руслан Коцаба, который отсидел реальный срок за отличающееся от официального мнение об АТО и его целесообразности. Активно критиковали новый режим Дмитрий Василец и Евгений Тимонин — и оба получили от власти девять лет за сепаратизм. Искренне не понимал, куда Порошенко и компания ведут Украину и Василий Муравицкий — и он до сих пор ожидает вердикта в житомирском СИЗО.

Составить компанию журналистам-оппозиционерам в самое ближайшее время могут те, кто еще недавно и не думал перечить действующей власти.

Настоящую обструкцию учинили ведущей программы Hard Talk на канале ZIK Наталье Влащенко. Та посмела пригласить на интервью представителя прошлой власти Андрея Портнова и тут же попала в немилость.

"До эфира с Портновым позвонил депутат из "Народного фронта" и пригрозил, сказав: "ты знаешь о судьбе Бузины". Его фамилию знают Юрий Луценко, Василий Грицак, руководители всех спецслужб. Он пригрозил, если будет эфир, правыми радикалами и другими людьми", — рассказала ведущая.

Параллельно обструкцию журналистке и телеканалу, где она работает устроили, так называемые, активисты — из числа тех, кого в интернет-сообществе принято называть "порохоботами".

Кто тут предатель?

Почувствовал, что живет в стране победившей европейской демократии и ведущий программы "Гроши" на канале "1+1" Александр Дубинский. За сюжет о теневой бизнес-деятельности заместителя главы СНБО Олега Гладковского на журналиста завели дело по статье "государственная измена".

"Мы опубликовали документы, которые подтверждают, что господин Гладковский ведет бизнес в России, несмотря на то, что является государственным чиновником ответственным за оборону, закупку и продажу оружия и имеет доступ к государственной тайне. В нормальной ситуации все эти документы, которые мы опубликовали о его деятельности – о оффшорных схемах, незаконном обогащении, закупке автомобилей в России, которые у нас продаются под видом чешских машин, — должны стать поводом для расследования правоохранительными органами".

Но поводом для расследования стал сам Дубинский, который теперь может провести, минимум, несколько лет за решеткой.

По стопам Бузины?

Вишенкой на торте общей ситуации со свободой слова в Украине стала история с отъездом в Австрию главреда оппозиционного интернет-сайта "Страна.Юа" Игоря Гужвы.

Опасаясь реального преследования со стороны власти и радикалов, журналист прибыл в Вену, где обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. О том, что угроза жизни — не плод фантазии опытного журналиста можно судить хотя бы из того, как на это отреагировали представители украинской власти.

"Да когда же наконец эти прокацпские уроды не смогут бежать из страны и будут нести ответственность за свои преступления??? Терпение заканчивается и, похоже, история (Олеся) Бузины имеет шанс на неоднократное повторение!" — написал Мосийчук на своей странице в Facebook, употребив несколько ненормативных выражений.

Фейк-ньюз от Банковой

Еще одним фронтом борьбы против инакомыслия в СМИ вполне может открыть инициатива, которую в стенах Верховной Рады готовят депутаты "Блока Петра Порошенко". Речь об анонсированном главой фракции Артуром Герасимовым законе о противодействии фейковым новостям. По его словам, такой закон необходим, поскольку количество фейков, которые "северный сосед" будет распространять в нашей стране, будет только увеличиваться. Не удивительно, что вскоре эту идею озвучил и зам президент, который сослался на то, что российской "пропаганде" противодействуют во всей Европе.

Правда, для экспертов из среды экспертов, появление такого закона, как минимум, удивительно. Например, политтехнолог Сергей Гайдай утверждает, что в отличие от СМИ, Администрация президента сама занимается введением украинцев в заблуждение.

"Я вижу огромное количество фейков, которые производятся на Банковой, и обвинять другие информационные источники в том, чем занимаешься сам, как-то странно. Власть производит такое количество неправдивой, фейковой информации, включая специально нанятый штаб, который работает — поверьте, я знаю об этом не понаслышке, — задача которых, манипулировать общественным мнением, а в реальности это называется — информационное мошенничество. Для начала, наведите порядок в собственном доме, а дальше боритесь с фейками честными, легальными способами", — отмечает специалист.

Операция "Манипуляция"

Между тем, по словам политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, на сегодняшний день украинские СМИ уже подзабыли, что такое "свобода слова" и в чем выражаются ее основные постулаты.

" Свободы слова в Украине нет. Вместо этого мы наблюдаем желание власти манипулировать информационными инструментами. На сегодняшний день СМИ в Украине пребывают в еще более худшем положении, чем при старой власти. "Экспресс" Спиридонов: закон о борьбе с фейками обернется цензурой СМИ

"С одной стороны, это давление власти — "темники", работа с собственниками, "маски-шоу"… В качестве инструмента подавления свободы слова власть активно использует ура-патриотов. Все мы видели и поджоги телеканалов, и нападение на многие СМИ. Не говоря уже о многочисленных убийствах журналистов. За последние три года журналистов убивали так часто как никогда в украинской истории. Причем делалось это абсолютно безнаказанно", — говорит политолог.

Нет денег — нет свободы

По словам политолога, третья причина ликвидации свободы слова в Украине еще более банальна — вопрос денег.

"Украинское общество и экономика стали беднее, количество рейтинговых СМИ уменьшилось", — говорит Бортник. "Государство находится в информационном кризисе: массово закрываются политические шоу, целые телеканалы. Пропали те передачи без которых раньше было сложно представить информационное поле. А сетку вещания контролируют люди из АП. Так что, сегодня свобода слова – абсолютно управляема. О ней сегодня можно только мечтать".