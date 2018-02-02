"Оппоблок" призвал власти "прекратить заигрывания с радикалами"

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Партия "Оппозиционный блок" потребовала от властей Украины "прекратить заигрывания с радикалами" и запретить деятельность "экстремистских организаций" в стране, соответствующее заявление обнародовано на сайте партии в пятницу.

"Мы требуем запрета деятельности экстремистских организаций, которые нарушают конституцию Украины, посягают на права и свободы, достоинство и безопасность других людей. В Украине не было и не должно быть другого порядка, кроме демократического конституционного… "Оппозиционный блок" требует от власти "прекратить заигрывания с радикалами". Ожидаем от правоохранительных органов действенных мер в прекращении деятельности экстремистскими группировками", — говорится в заявлении.

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"Оппозиционный блок" считает, что деятельность радикальных группировок направлена на запугивание украинцев, что дискредитирует страну и несет угрозу конституционным правам граждан.

Несколько дней назад в Днепре радикалы в балаклавах напали на ветеранов-участников обороны Ленинграда.