Эпидемию коррупции в Украине нужно пресекать радикальными вещами - эксперт

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Радиостанция Голос Столицы

Глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко в четверг заявил, что, согласно статистике, всего за 2017 год задержали с поличным почти девять с половиной тысяч коррупционеров. При этом судебные приговоры получили 1692 человека. Вместе с тем львиная доля таких приговоров условная, и к тюрьме приговорили лишь 107 коррупционеров.

По словам генпрокурора, у судей есть возможность присуждать сроки ниже низшего предела, однако в 2015 году Верховная Рада приняла решение запретить в коррупционных преступлениях давать срок ниже низшего предела. Поэтому сейчас ГПУ проводит проверку, сколько из упомянутых 1692 человек совершили преступления после 2015 года.

Эпидемию коррупции в Украине нужно останавливать радикальными вещами.

Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы высказал директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

"Для чего создается Антикоррупционный суд? Для того, чтобы, наверное, дальше вносить изменения в антикоррупционное законодательство и в Уголовный кодекс, которые бы делали невозможным даже по легким, скажем, коррупционным преступлениям залог. Ведутся дискуссии между теоретиками-правоведами, может ли усиление меры наказания линейно отразиться на уменьшении уровня преступности.

Вспоминают европейские страны и говорят, что у них, когда усиливали наказание, это не влияло. Но здесь не надо европейцев сравнивать с украинцами. Такое ощущение, что у нас, действительно, его надо усиливать. Речь не идет, конечно, о смертной казни, потому что у нас есть обязательства перед Советом Европы, но, действительно, эту эпидемию коррупции надо останавливать радикальными вещами, когда судьи будут знать, что за вынесенные ими приговоры будет ответственность. По нынешнему законодательству судьи не отвечают за свои приговоры, если нет каких-то конкретных нарушений", — подчеркнул Лесничий.

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Напомним, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров считает, что власть предпочитает возглавлять коррупцию, а не бороться с ней.