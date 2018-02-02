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    Политика

    Лучше российского аналога "Смерч": Турчинов захвалил украинскую "Ольху"

    (обновлено: )21104
    Секретарь СНБО Александр Турчинов считает ракетный комплекс "Ольха" уникальным. В марте ожидаются финальные испытания перед вооружением ими ВСУ.
    Испытание украинской ракеты Ольха
    Фото Facebook Александра Турчинова

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Новый украинский ракетный комплекс "Ольха", который недавно прошел испытания, лучшем, чем российский аналог "Смерч". Об этом сказал на брифинге по случаю открытия в Украине Национального центра реагирования на киберугрозы секретарь СНБО Александр Турчинов.

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    По его словам, в марте ожидаются финальные испытания перед вооружением ими ВСУ.

    "Что касается "Ольхи" – это ракета уникальная. Она лучше, чем российский аналог, который называется "Смерч", и мы уже ожидаем в марте государственные испытания и после этого ракета будет взята на вооружение украинской армией", – заявил Турчинов.

    В конце января в Украине испытали крылатую ракету.

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