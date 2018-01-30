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    Турчинов сообщил о первых испытаниях украинской крылатой ракеты

    (обновлено: )38207
    Киев также намерен разработать комплексы крылатых ракет морского и воздушного базирования, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
    Испытания украинской крылатой ракеты
    Александр Турчинов в facebook

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов сообщил о первых успешных испытаниях в Украине крылатой ракеты наземного базирования.

    "Сегодня успешно прошли первые летные испытания новой ракетной техники — украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели", — приводит слова Турчинова прес-служба СНБО.

    Александр Турчинов в facebook
    Испытания украинской крылатой ракеты

    Он отметил, это полностью украинская разработка, которая осуществляется конструкторами госпредприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями.

    Турчинов также сообщил, что СНБО поставил задачу "по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования".

    Александр Турчинов в facebook
    Испытания украинской крылатой ракеты

    "Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия", — добавил он.

    Ранее сообщалось, что в Украине провели испытательные пуски ракет из модернизированного зенитно-ракетного комплекса "Печора".

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