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    Фото дня. В Украине испытали крылатую ракету

    (обновлено: )56046
    Испытанная ракета - это полностью украинская разработка, которая осуществляется конструкторами госпредприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями.
    Испытания крылатой ракеты
    УНИАН

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов сообщил о первых успешных испытаниях в Украине крылатой ракеты наземного базирования.

    "Сегодня успешно прошли первые летные испытания новой ракетной техники — украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели", — приводит слова Турчинова прес-служба СНБО.

    Он отметил, это полностью украинская разработка, которая осуществляется конструкторами госпредприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями.

    Турчинов также сообщил, что СНБО поставил задачу "по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования".

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