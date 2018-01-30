Фото дня. В Украине испытали крылатую ракету

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов сообщил о первых успешных испытаниях в Украине крылатой ракеты наземного базирования.

"Сегодня успешно прошли первые летные испытания новой ракетной техники — украинской крылатой ракеты наземного базирования, которая способна точно поражать наземные и морские цели", — приводит слова Турчинова прес-служба СНБО.

Он отметил, это полностью украинская разработка, которая осуществляется конструкторами госпредприятия "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями.

Турчинов также сообщил, что СНБО поставил задачу "по разработке комплексов крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования".

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