ГПУ попросит суд ужесточить меру пресечения Гужве

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины готовит ходатайство об ужесточении меры пресечения главреду "Страна.ua" Игорю Гужве из-за его неявки в суд и злоупотреблении процессуальными правами, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что Гужва выехал из Украины в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Как заявил юрист Андрей Портнов, австрийские власти выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране из-за обращения о политическом убежище.

"Генпрокуратура Украины готовит ходатайство в суд об изменении меры пресечения директору ООО "Известия Масс-Медиа (Гужва возглавлял холдинг с 2013-2015 годы – ред.)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Гужва дважды не явился к следователю для вручения обвинительного акта по делу о вымогательстве, ссылаясь на состояние здоровья. Вместе с тем, как сообщила Генпрокуратура, по делу об уклонении от уплаты налогов Гужва, ссылаясь на состояние здоровья, препятствовал продлению избранной ему ранее меры пресечения в виде залога. Прокуратура считает, что Гужва умышленно злоупотреблял процессуальными правами.

Генпрокуратура сообщила, что намерена ходатайствовать в суде об изъятии залога, внесенного Гужвой, в доход государства и об изменении меры пресечения на "более строгую".

Против Гужвы возбуждено два уголовных дела, его подозревают в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика, а также в уклонении от уплаты налогов. По делу о вымогательстве суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 544 тысячи гривен, 26 июня 2017 года за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

По делу об уклонении от уплаты налогов ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 миллион гривен, которые журналист также внес. По данным генпрокуратуры, расследование двух дел завершено, материалы переданы на рассмотрение в суд.