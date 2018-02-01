Гужве и "Стране.ua" угрожают с первого дня — Крюкова

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва выехал из Украины в Австрию и попросил там политического убежища, о чем журналист сообщил на сайте издания и на своей странице в соцсети Facebook. Свое решение журналист объяснил угрозами, которые поступали в его адрес, а также отсутствием реакции правоохранителей на эти угрозы.

Отметим, сейчас против Игоря Гужвы возбуждено пять уголовных дел. При этом он утверждает, что покинул пределы страны абсолютно легально. По словам главного редактора "Страна.ua", действие меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева закончилось еще 6 января. Также на сайте издания разместили открытое письмо к президенту Петру Порошенко, в котором главу государства обвиняют в политическом давлении на журналистов "Страна.ua", а также в их преследованиях.

Подробнее об угрозах изданию и Игорю Гужве в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал журналистка, сотрудница "Страна.ua" Светлана Крюкова.

Вам что-то известно об угрозах, которые получил Игорь Гужва? Кто и чем ему угрожал?

— Я работаю в редакции с момента создания, это два года, и за последние два года угрозы — это самое маленькое, что с нами происходило. Мы об этом постоянно писали, более того, благодаря пристальному вниманию властей мы стали тем, кем мы стали, мы сейчас входим в топ-пятерку основных интернет-СМИ, и благодаря чему это произошло? У нас угрозы, это одна часть, у нас были обыски, нас задерживали в аэропорту, у нас пытались все время найти какой-то компромат на власть, который мы с собой возили. Против Игоря Гужвы сфабриковали уголовное дело, его даже успели задержать и подержать несколько дней в СИЗО, но мы сумели его отбить. Это пять уголовных дел, это бесконечные звонки, угрозы, письма, преследования со стороны активистов, которые являются сателлитами власти и так далее. То есть, эта история началась с момента создания нашего ресурса, который мы позиционировали и продолжаем позиционировать как независимый интернет-проект, который неподконтролен ни одному политику, ни одному олигарху, а значит, может позволить себе критиковать ошибочность действий текущей власти.

В Ваш адрес звучали подобные угрозы?

— Да, постоянно. Вот сегодня, в течение дня, вы можете наблюдать, это все происходит в лентах соцсетей, с утра до вечера, там уже и повесили, и сожгли, и побили, и что только не делают. Пока только виртуально, физически мне никак не угрожали и честно говоря, зная особенности этих людей, я думаю, что они на шаг ко мне не подойдут. Точнее, я надеюсь, что они не додумаются это сделать, потому что появится еще один прецедент. Но я ехать никуда не собираюсь.

Все, относительно кого звучали угрозы, и сам Игорь Гужва, обращались в полицию по поводу угроз? Были зафиксированы обращения? Какая реакция правоохранителей на эти обращения?

— Вообще, никакой. Некоторые они фиксируют. Например, у меня была история, когда побили мою машину, они зафиксировали, но никакой реакции, никакого расследования, не нашли. Вот недавно было, один из активистов С-14 напал на Игоря Гужву во время публичной акции по поводу убийства нашего журналиста, в поддержку наказания преступников, которых отпустили на свободу. Там напали на Игоря Гужву, но так и не зарегистрировали это заявление. Потому что организация и эти ребята, которые нападали, сотрудничают с властями.

В каких условиях вы работаете сейчас, как организована работа, какое участие в этом процессе принимает главный редактор?

— Ничего не поменялось, Игорь точно также редактирует и следит за текущей новостной повесткой до лета, он главный редактор, я у него заместитель, у нас есть еще текущие редактора, которые отвечают за ленту новостей. Вы знаете, современный мир таким образом устроен, что для того, чтобы делать интернет-газету необязательно сидеть в каком-то заводском помещении. То есть, у нас есть офис в одну комнатку, это не штаб Кремля, как рассказывают наши оппоненты, это обычный, маленький офис в центре Киева, очень уютный, где помещается человек 15, не больше. Он у нас есть физически, мы там можем собираться. Но, например, сегодня мы там не встретились, потому что у нас есть информация, что на сегодня выписан ордер на очередной обыск. Мы там не проводим время. Мы его проводим кто дома, кто в кафе, кто в каких-то свободных пространствах. Для того, чтобы сделать газету, новости, нужно иметь хороший телефон, интернет, какой-то гаджет и очень слаженную, креативную команду, которая умеет между собой коммуницировать.

То есть, сейчас в вашем офисе проходят обыски?

— Пока нет ничего, но, по нашей информации, сегодня-завтра должно происходить какое-то движение в редакции. Поэтому мы себя обезопасили и на всякий случай там не появляемся. Зачем нам? Куча работы. Вот я бы сейчас давала вам комментарий, и в комнату зашла бы какая-то толпа людей, начали бы переворачивать компьютеры и документы, в очередной раз пытаясь найти какую-то флешку с какими-то записями.

Кто именно выписывал ордер?

— У нас есть просто информаторы, которые нам каждый раз, перед тем, как что-то происходит, дают маячки, что в эти дни нужно быть осторожнее. То есть, без деталей.

Почему Гужва попросил убежище именно в Австрии?

— А где вы хотели бы, чтобы он попросил? Австрия очень в этом плане легальная европейская страна и с точки зрения образа жизни комфортная. У Игоря там, в отличие от других стран, есть какие-то знакомства на уровне хотя бы простых советов организации образа жизни и каких-то базовых, бытовых вещей, которые ему помогут организоваться. То есть, это важно для человека, который теряет свою родину, теряет жительство и переезжает в другую страну, важно иметь хоть кого-то, с кем можно поговорить, выпить кофе и сходить в дэнс-клуб.

К слову, сотрудники интернет-издания "Страна.ua" сейчас работают дистанционно, поскольку в его офисе сегодня или завтра возможны очередные обыски.