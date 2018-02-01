Коллеги из других СМИ поддержали покинувшего страну Гужву

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Коллеги поддержали попросившего политического убежища в Австрии главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Он заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

Директор агентства "Украинские новости" Денис Иванеско заявил в комментарии интернет-изданию, что считает уголовное дело в отношении Гужвы травлей журналиста. При этом он выразил надежду, что Гужва вернется в Украину, "как только условия для работы журналистов станут более безопасными".

"Жаль, что Игорь Гужва был вынужден покинуть Украину. Полагаю, что это прямое последствие организованной властями его травли – через уголовные дела и прикормленных радикалов. Очевидно, что главной причиной была его журналистская деятельность и критичные по отношению к властям публикации", — заявил Иванеско.

Исполнительный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов также считает, что Гужва был вынужден покинуть страну из-за давления со стороны "государственной машины". По мнению журналиста, на свободу слова на Украине оказывается давление. "За "инакомыслие" давят либо с помощью государственной машины, либо с помощью псевдоактивистов. В таких условиях отъезд Игоря Гужвы за границу был вполне ожидаем. И его поступок — ни в коем случае не трусость, о чем пишут, злорадствуя, некоторые недоброжелатели вашего издания", — сказал Голованов в комментарии изданию "Страна.ua".

Креативный продюсер департамента журналистских расследований на телеканале "1+1" Александр Дубинский считает, что выезд Гужвы из страны говорит о наступлении в Украине "тоталитарного, диктаторского режима". "Если журналисты уже вынуждены уезжать из Украины, это говорит о наступлении того самого тоталитаризма, того диктаторского режима, с которым народ боролся в 2013-2014 годах на Майдане. То есть то, что, собственно, и стало причиной народных протестов – формирование диктатуры, отсутствие свободы слова, давление на прессу, угроза жизни и здоровью тех, кто выступает против власти, – именно это мы и получили в результате революции в лице Порошенко и его приспешников", — сказал Дубинский интернет-изданию.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.