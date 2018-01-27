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    Аваков заявил об увеличении уровня доверия людей к силовикам

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    По словам главы МВД Арсена Авакова, можно констатировать высокий уровень общественного доверия всех служб, которые входят в сферу ответственности МВД.
    Арсен Аваков
    Андрей Поликовський/iPress.ua

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Уровень доверия к службам министерства внутренних дел увеличился в Украине, заявил в субботу глава МВД страны Арсен Аваков.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
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    "Я считаю, что нам удалось придержаться основного вектора наших усилий — обеспечение безопасности человека, безотлагательное реагирование на угрозу ее интересам, повышения качества услуг в системе МВД. Как результат, можем констатировать высокий уровень общественного доверия всех служб, которые входят в сферу ответственности МВД", — сказал Аваков в ходе заседания коллегии МВД Украины по итогам 2017 года, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

    Он также сообщил, ссылаясь на данные социологического опроса, который был проведен в октябре 2017 года, что уровень доверия к Национальной гвардии составляет 52,6%, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям — 50,5 %, пограничной службе — 46,4% и Нацполиции в целом — 39,3%.

    "Все эти показатели значительно выше, чем те, что были в период до реформ", — добавил Аваков.

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