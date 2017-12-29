Нет и половины. СМИ подсчитали, сколько Порошенко выполнил обещаний

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко выполнил только 40% своих обещаний, при этом уровень ответственности главы государства в этом году снизился еще на 13%, пишет "Слово и Дело".

По данным издания, общий уровень ответственности Петра Порошенко составляет 41%. "Это означает, что за весь период мониторинга (не только на должности президента, но и до того) он выполнил чуть меньше половины своих обещаний", — говорится в материале.

Как отмечается в статье, в 2017 году президент внес в парламент законопроекты об антикоррупционном суде и о восстановлении территориальной целостности Донбасса, в Украине заработал Верховный суд, построили 2 тысячи километров дорог, а минималка выросла до 3200 гривен.

Но Порошенко не смог, как отмечает издание, вернуть Донбасс, не были розданы обещанные квартиры выпускникам Нацуниверситета обороны, аукцион связи 4G так и не был проведен, а в Житомире не построили фонтан "лучше винницкого".

Напомним, ранее Петр Порошенко подписал закон, который позволит дать старт медицинской реформе в Украине. Он выразил надежду, что 2018 год станет годом имплементации медицинской реформы.