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    Политика

    Саакашвили пообещал во вторник прийти на допрос в СБУ - СМИ

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (774)

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    По словам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, до начала допроса в СДУ он сделает важное заявление для прессы.
    Лидер партии Рух новых сил, экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили
    УНИАН

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что придет на допрос в Службу безопасности Украины 26 декабря.

    Акция Кофе на Крещатике
    УНИАН
    "Кофе на Крещатике". Как в центре Киева митингуют против акций Саакашвили

    Об пресс-служба политика сообщила Українським Новинам.

    Допрос запланирован на 11:00. До этого он с адвокатами планирует сделать заявление для СМИ.

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    Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

    Печерский районный суд Киева в понедельник вечером, 11 декабря, отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе.

    Генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Саакашвили назвал ложными. 

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

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