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    Политика

    "Фрейд цинично вылазит из Порошенко". Соцсети возмутились оговоркой

    (обновлено: )14320
    Порошенко совершил оговорку в части речи, которая была посвящена "российской агрессии". По его словам, "никто, наверное, не знает коварство украинского режима лучше, чем мы — украинцы".
    Петр Порошенко в ходе выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины
    Президент Украины

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Пользователи социальных сетей активно обсуждают оговорку, сделанную президентом Петром Порошенко в ходе выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS/Fabrizio Bensch
    Порошенко на растяжке между США и олигархами. Экспертиза событий недели

    Соответствующее видео опубликовано на официальной странице главы государства в Facebook.

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    Порошенко совершил оговорку в части речи, которая была посвящена "российской агрессии".

    "Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает коварство украинского режима лучше, чем мы — украинцы", — сказал глава государства.

    Примечательно, что Порошенко не исправил свою оговорку. В зале такое заявление украинского лидера также восприняли без особой реакции.

    На слова президента обратили внимание пользователи соцсетей:

    Реакция на оговорку Петра Порошенко
    Сергей Александрович/Facebook
    Реакция на оговорку Петра Порошенко
    Реакция на оговорку Петра Порошенко
    Реакция на оговорку Петра Порошенко

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