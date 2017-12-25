"Фрейд цинично вылазит из Порошенко". Соцсети возмутились оговоркой

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Пользователи социальных сетей активно обсуждают оговорку, сделанную президентом Петром Порошенко в ходе выступления по случаю Дня дипломатической службы Украины.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице главы государства в Facebook.

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Порошенко совершил оговорку в части речи, которая была посвящена "российской агрессии".

"Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает коварство украинского режима лучше, чем мы — украинцы", — сказал глава государства.

Примечательно, что Порошенко не исправил свою оговорку. В зале такое заявление украинского лидера также восприняли без особой реакции.

На слова президента обратили внимание пользователи соцсетей:

Реакция на оговорку Петра Порошенко

Сергей Александрович/Facebook

Реакция на оговорку Петра Порошенко

Реакция на оговорку Петра Порошенко