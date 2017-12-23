Порошенко назначил двух членов НКРЭКУ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил временными членами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Викторию Морозову и Вадима Таратуна, говорится в указах главы государства от 23 декабря.

В составе комиссии теперь четыре человека из семи возможных.

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Каждый из них назначен членом комиссии "до дня назначения члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избранного по результатам открытого конкурсного отбора, но не более чем на три месяца".

Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми большими в Европе.