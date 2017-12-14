Дела НКРЭКУ. Порошенко закон не писан — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Новый закон накануне подписал президент Петр Порошенко. Он предусматривает, что глава государства сможет временно назначать членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Своих кандидатов Порошенко сможет назначать на срок не более трех месяцев – до момента, пока по результатам открытого конкурсного отбора не назначат новых членов регулятора.

В пояснительной записке к закону говорится, что начиная с 27 ноября 2017 года в составе Нацкомиссии работают только три ее члена, поэтому и работа комиссии — заблокирована. Для принятия решений нет кворума, поскольку для этого необходимо, чтобы на заседании Нацкомиссии было как минимум четыре ее члена.

Кого может назначить на вакантные места президент и сможет ли он за счет этого усилить свое влияние на регулятора, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал замдиректора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Принятие закона объясняли необходимостью разблокировать деятельность НКРЭКУ. Если в ближайшее время это произойдет, то чем займется нацкомиссия?

— Тем, чем занималась и раньше – принятием, утверждением документов, которые необходимы для реализации закона Украины о рынке электрической энергии, раздачей лицензий или предоставлением лицензий тем компаниям, которые работают на рынке электрической энергии, на рынке природного газа, на других энергетических рынках коммунальных услуг, и повседневной оперативной деятельностью, поскольку очень много вопросов сейчас, в том числе у потребителей, накопилось к участникам энергетических рынков и надо кому-то этой работой заниматься.

Экс-член НКРЭКУ Андрей Герус говорит, что закон юридически закрепил ситуацию, которая существовала де-факто. Насколько сильно будет влияние президента на деятельность Нацкомиссии и будет ли он ответственен за решения, которые примут новоназначенные члены?

— Относительно ответственности — нет, конечно, поскольку в сферу ответственности президента в соответствии с Конституцией Украины деятельность НКРЭКУ не входит. То, что такой закон появился, это еще одно свидетельство правового нигилизма, который воцарился в Украине и того тезиса, что когда нельзя, но очень хочется, то можно.

Кого может назначить президент в качестве временных членов?

— Во-первых, я не люблю говорить о личностях, а, во-вторых, мне не хочется гадать. В СМИ уже появились данные о возможных кандидатурах, поскольку ими, как всегда, занимаются в Администрации президента, и были соответствующие рекомендации туда переданы. Однако мне не хочется просто быть ретранслятором этих слухов.

Как изменится влияние президента на энергорынок?

— Никак не изменится. Он как руководил всеми энергетическими рынками, так и будет руководить, как не только этой сферой, но и другими сферами общественной жизни, поскольку у нас — опять вопреки Конституции Украины, которая определяет форму государственного устройства как парламентско-президентская республика — чистая президентская республика, причем с отсутствующим разделением властей на ветви власти.

Будут ли представители НКРЭКУ принимать решения относительно повышения тарифов для населения?

— Нет. Я не думаю, что здесь какое-то решение будет принято в течении ближайшего осенне-зимнего сезона, я имею в виду для потребителей, поскольку уже неоднократно заявлялось, в том числе и премьером Украины, что тарифы для населения в нынешнем отопительном сезоне подниматься не будут, опят же что является свидетельством правового нигилизма, поскольку за несколько месяцев до этого заявления тот же самый премьер подписал постановление, которым фактически определил методику, в которую заложено повышение тарифов. Опять же, если нельзя, но очень хочется, то можно.

Читайте также: Рост тарифов не гарантирует никому роста качества услуг — Гаврилечко

На потребителе конечном эти пертурбации никак не отразятся?

— Пока что, безусловно, нет. Но если проанализировать подавляющее большинство документов, которые принимает национальный регулятор, то можно убедится в том, что он не является независимым арбитром, почему-то играет и подыгрывает, можно сказать, только одной стороне рынка, то есть поставщикам услуг и производителям товаров. Что же касается потребителей, то их права все больше уменьшаются и сужаются, и возможности противостоять монополистам, которые сейчас работают практически на всех рынках энергоносителей и коммунальных услуг, представляется совершенно невозможным, и те бесплодные попытки отдельных потребителей как поодиночке, так и группами апеллировать в судебном порядке этим решениям ощутимого успеха не приносят.

Стоит ли ожидать изменения решения НКРЭКУ относительно формулы "Роттердам плюс"?

— Я бы не сказал, что эта формула — уж такая плохая. Есть общепринятые подходы к использованию таких расчетных методик при определении тарифов во всех странах Европы и в мире в целом. Другое дело, что экономическая обоснованность применения этой методики — сомнительна. У нас почему-то очень многое привязывается к мировым рынкам, а, значит, к мировой инфляции и тем негативным процессам, что иногда происходят в мире. Вы обратите внимание, вчера произошел взрыв в Баумгартене на газовом трубопроводе, который поставляет природный газ на юг Европы и если использовать ту методику, которая принята в настоящее время для определения цены газа для украинских потребителей, то обязательно это событие скажется негативным образом на украинском потребителе, хотя газ из Австрии в Украину никаким образом не приходит. Примерно то же самое с «Роттердам плюс», поскольку уголь из Роттердама в Украину никогда не приходил и приходить не будет. Скорее всего, как базу в таких формулах следует брать внутренний рынок, внутренние показатели, в том числе показатели, которые определяются способностью потребителя платить за те или иные энергоресурсы. Вот тогда можно будет говорить об экономической обоснованности таких форм.

Что касается временных членов, насколько они будут временными?

— Обратите внимание, что количество временных назначений на три месяца законом не устанавливается.

Можно хоть всех членов комиссии назначить?

— Можно хоть всех на три, потом еще на три, потом еще на три месяца и так — до того, пока не будет проведен конкурс.

Эти три месяца – это полномочия назначенных президентом членов НКРЭКУ?

— Да. Так точно. И здесь — очень интересный нюанс. Дело в том, что кворум заканчивался у комиссии с 27 ноября, а кандидатов в члены конкурсной комиссии по отбору новых участников регулятора президент подал 17 ноября. Следовательно, он сделал все для того, чтобы обеспечить себе возможность в дальнейшем принятия решения о временном назначении этих членов. Поэтому здесь я очень боюсь того, что будет просто заблокирована работа конкурсной комиссии, и пробный камень уже был. Было сказано, что якобы у одного из членов конкурсной комиссии — конфликт интересов, и его следует переназначить. В связи с этим, вполне возможно, деятельность конкурсной комиссии будет тормозится. Может, вообще будет заблокирована, и тогда эти три месяца могут растянутся и на год, и на два, и до следующих выборов.

К слову, эксперт по вопросам энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус в эфире «ГС» заявил, что поскольку Петр Порошенко получил право временно назначать членов НКРЭКУ своим прямым указом, то теперь вся ответственность за работу комиссии и ее тарифные решения — на нем.