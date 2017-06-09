В БПП рассказали, во сколько Украине обойдется визовый режим с Россией

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Введение визового режима с Российской Федерацией принесет Украине много проблем, заявила заместитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Если мы вводим визовый режим, что делать с крымчанами, которых Россия заставила получить паспорта РФ. Мы заставим их получать визы, а это значит, что мы согласны с аннексией Крыма?", — заявила Луценко в эфире "112 Украина".

По ее данным, только на создание разных консульств, учреждений, а также на установление пограничного контроля потребуется 1,5-2 млрд грн.

В мае фракция коалиции "Народный фронт" в Верховной Раде вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

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Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.