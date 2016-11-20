Порошенко заявил, что не допустит внутренних конфликтов в Украине

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не допустит реализации сценария внутренних конфликтов в Украине, поскольку такой сценарий сделает ее незащищенной перед внешней агрессией.

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Это глава Украинского государства подчеркнул в своем обращении по случаю Дня Достоинства и Свободы, сообщает пресс-служба президента.

"Если пойти по пути острых внутренних конфликтов, можно очень быстро бросить страну в пропасть хаоса и беспорядка, сделать незащищенной перед внешней агрессией. Как президент я не допущу такого сценария", — подчеркнул он.

Ранее президент Петр Порошенко спрогнозировал достижение взаимоприемлемого компромисса между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами относительно завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.