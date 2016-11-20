наверх
10.03.201801:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко заявил, что не допустит внутренних конфликтов в Украине

    (обновлено: )2589019
    Как заявил Порошенко, если пойти по пути острых внутренних конфликтов, можно очень быстро "бросить страну в пропасть хаоса и беспорядка, сделать незащищенной перед внешней агрессией".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Andrew Kravchenko

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не допустит реализации сценария внутренних конфликтов в Украине, поскольку такой сценарий сделает ее незащищенной перед внешней агрессией.

    Обращение Порошенко по случаю Дня Достоинства и Свободы
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Порошенко об МВФ, безвизе и мобилизации

    Читайте также: Что делать с диктатором после его смерти?

    Это глава Украинского государства подчеркнул в своем обращении по случаю Дня Достоинства и Свободы, сообщает пресс-служба президента.

    "Если пойти по пути острых внутренних конфликтов, можно очень быстро бросить страну в пропасть хаоса и беспорядка, сделать незащищенной перед внешней агрессией. Как президент я не допущу такого сценария", — подчеркнул он.

    Ранее президент Петр Порошенко спрогнозировал достижение взаимоприемлемого компромисса между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами относительно завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине