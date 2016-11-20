Хроника 19 ноября: допрос Порошенко, партия Саакашвили, реституция в Украине

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В субботу, 19 ноября, экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили объявил о создании новой политической партии "Движение новых сил", вступил в силу закон, который вернет средства вкладчикам "Михайловского", а в Польше официально признали Иисуса Христа королем. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко дал показания по делу Майдана

Президент Украины Петр Порошенко дал показания по уголовному производству относительно преступлений против активистов Майдана, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко. Защита бывшего президента Виктора Януковича намерена требовать проведения очной ставки с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк. Он считает, что Показания, которые дал президент Петр Порошенко в Генпрокуратуре, являются важными в деле Януковича.

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Польша подготовила иски по реституции в Украине

В Польше подготовлены к подаче в суды Львова и Тернополя первые два иска о возврате польских имений, которые находятся на территории Украины. Их собственники заявляют о готовности воспользоваться правом реституции. Такая возможность у европейцев появилась после того, как Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Следом последуют еще два иска, которые направятся в Киев и Харьков.

Порошенко ввел ВГА в трех населенных пунктах Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко утвердил создание военно-гражданских администраций в городе Золотое и селе Катериновка Луганской области, а также поселке Зайцево Донецкой области, сообщила в субботу пресс-служба администрации украинского президента. Новые военно-гражданские администрации образуются в городе Золотое и селе Катериновка Попаснянского района Луганской области и поселке Зайцево Бахмутстького района Донецкой области.

Первая активная фаза контрдиверсионных учений в Харькове

В Харьковской области в субботу утром завершилась первая активная фаза всеукраинских контрдиверсионных учений. Как отметили в СБУ, "по сценарию тренировок, учебная диверсионно-террористическая группа осуществила вооруженное нападение на военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников Национальной полиции, которые несут службу на блокпосту на въезде в г. Харькова со стороны г. Чугуева, и захватила блокпост".

Саакашвили объявил о создании новой политической силы

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что его соратники начинают работу в регионах Украины по созданию политической силы "Движение новых сил". "Ведь именно слово "Движение" отражает все, что мы делаем, оно символ изменений, символ победы", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook. Политик также анонсировал проведения "открытой Рады" в Киеве 27 ноября.

Вступил в силу закон, который вернет средства вкладчикам "Михайловского"

В субботу, 19 ноября, вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возмещения физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц вреда, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг". Закон, в частности, позволит вернуть средства обманутым вкладчикам банка "Михайловский".

Украинский боксер Гвоздик победил в бою за титул NABF

Бронзовый призер Олимпиады-2012 украинец Александр Гвоздик победил малавийского боксера Айзека Чилембу в бою за титул чемпиона Северной Америки по версии NABF в полутяжелом весе. Десятираундовый бой, проходивший в Лас-Вегасе в андеркарте боя россиянина Сергея Ковалева с американцем Андре Уордом, был остановлен судьей в конце восьмого раунда. Для Гвоздика эта победа стала 12-й в 12 боях на профессиональном ринге.

Трамп провел телефонные переговоры с лидерами НАТО, ЕС и Ирака

Избранный президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с лидерами НАТО, ЕС и Ирака, сообщил штаб Трампа. С Трампом по очереди общались его тезка, председатель Европейского совета Дональд Туск, генеральный секретарь НАТО Йенc Столтенберг и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, говорится в сообщении. Подробностей переговоров штаб Трампа не приводит.

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Поезд сошел с рельсов в Индии: более 90 погибших

При сходе 14 вагонов пассажирского поезда с рельсов на севере Индии погиб 91 человек, еще примерно 150 получили ранения. Инцидент произошел неподалеку от города Пукраян. Его причина пока точно неясна, известно, что с рельсов сошли 14 вагонов состава. Некоторые источники заявляют, что к трагедии могла привести поломка самих рельсов.

Перезахоронение тела президента Качиньского и его супруги в Польше

Повторные похороны президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, которые погибли в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, прошли в Кафедральном соборе Вавельского замка в Кракове. Качиньские были похоронены в новом саркофаге, поскольку предыдущий, не предназначавшийся для вскрытия, был поврежден во время извлечения останков. Место захоронения осталось тем же — усыпальница под башней Серебряных колоколов краковского замка. Рядом покоится первый руководитель Второй Польской республики Юзеф Пилсудский.

В Польше официально признали Иисуса Христа королем

Торжественная церемония интронизации Иисуса Христа как короля Польши состоялась в Храме Божьего милосердия в Кракове при участии президента страны Анджея Дуды и множества паломников, в том числе из США, Канады и Швеции.

Польские епископат еще несколько лет назад не соглашался с идеей интронизации, называя провозглашение Иисуса королем Польши не только иллюзорным, но и опасным. Позже епископат сменил мнение, в субботу прошло принятие акта Признания Христа за Короля и Господа.

Ежегодно 19 ноября в мире отмечается Международный мужской день. Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и в Организации Объединенных Наций.