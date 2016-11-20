Порошенко: экономика Украины демонстрирует "признаки выздоровления"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Экономика Украины уже выписана из реанимации и демонстрирует признаки выздоровления. Об этом президент Украины Петр Порошенко рассказал в своем обращении по случаю Дня Достоинства и Свободы.

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"Наш экономический организм уже выписан из реанимации и демонстрирует признаки выздоровления. После четырнадцати кварталов падения подряд, которое, кстати, началось еще за год до революции и войны, экономика, наконец, возобновила рост", — сказал президент.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства заявил, что худшие времена для экономики Украины остались в прошлом.