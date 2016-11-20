наверх
10.03.201801:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Порошенко: экономика Украины демонстрирует "признаки выздоровления"

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (609)

    (обновлено: )1790129
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко, после четырнадцати кварталов падения подряд, которое началось за год до революции и войны, экономика возобновила рост.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Экономика Украины уже выписана из реанимации и демонстрирует признаки выздоровления. Об этом президент Украины Петр Порошенко рассказал в своем обращении по случаю Дня Достоинства и Свободы.

    Геннадий Рябцев. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Как Трамп повлияет на экономику Украины и мира. Прогноз Рябцева

    Читайте также: Топ событий недели: протесты, EХ.UA, безвиз и Деканоидзе

    "Наш экономический организм уже выписан из реанимации и демонстрирует признаки выздоровления. После четырнадцати кварталов падения подряд, которое, кстати, началось еще за год до революции и войны, экономика, наконец, возобновила рост", — сказал президент.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства заявил, что худшие времена для экономики Украины остались в прошлом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине