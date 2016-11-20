Порошенко прогнозирует компромисс Украины, ЕС и Нидерландов по ассоциации

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко прогнозирует достижение взаимоприемлемого компромисса между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами относительно завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Читайте также: Топ событий недели: протесты, EХ.UA, безвиз и Деканоидзе

Об этом он заявил в обращении к украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы.

"Мои переговоры с лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза также дают основания прогнозировать, что будет найден взаимоприемлемый компромисс между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами, и ратификация Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли будет завершена", — отметил глава государства.

Ранее пресс-служба МИД Украины сообщила, что Киев рассчитывает, что до середины декабря будет завершена процедура ратификации соглашения об ассоциации с ЕС.