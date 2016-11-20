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    Порошенко прогнозирует компромисс Украины, ЕС и Нидерландов по ассоциации

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    Европа открывает для украинцев свои границы (743)

    (обновлено: )1895011
    Порошенко считает, что его переговоры с лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза дают основания прогнозировать, что будет найден взаимоприемлемый компромисс между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Associated Press Matthias Schrader

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко прогнозирует достижение взаимоприемлемого компромисса между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами относительно завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. 

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    Об этом он заявил в обращении к украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы.

    "Мои переговоры с лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза также дают основания прогнозировать, что будет найден взаимоприемлемый компромисс между Украиной, Евросоюзом и Нидерландами, и ратификация Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли будет завершена", — отметил глава государства.

    Ранее пресс-служба МИД Украины сообщила, что Киев рассчитывает, что до середины декабря будет завершена процедура ратификации соглашения об ассоциации с ЕС.

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