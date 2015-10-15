Задача не победить, а выжить. Коррупция в зоне АТО

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Уже полтора месяца на Востоке тихо — так, что даже солдаты начали расслабляться. Отводится артиллерия и танки, молчат минометы. В окончательное возвращении "республик" в состав Украины мало кто верит, однако общество согласно и на приднестровский вариант, пишет в статье "Каламутна водичка зони АТО" Анатолий Рублев (Анатолій Рубльов).

Чтобы не вернулась мобилизация и ребята больше не погибали — а об остальном пусть у "сепаров" голова болит. Однако серая зона на теле Украины — это раковая опухоль, которая разъедает и разлагает страну.

Деньги любят тишину, но не любят порядка. Особенно, если речь идет о нелегальных сделках, а не "белых" доходах и честном бизнесе. Пока в Донбассе били с "Градов", ни о каких сделках речи не было, однако деэскалация боевых действий привела к буйному расцвету коррупции. Сейчас, когда в зоне АТО установился относительный мир, там образовался настоящий Клондайк, где вращаются суммы, устоять перед которыми практически невозможно.

Чаще всего в СМИ пишут о контрабанде. Особую остроту тема приобрела после гибели волонтера Андрея Галущенко и сотрудника фискальной службы Дмитрия Жарука — членов мобильной группы по борьбе с контрабандой. Обсуждается даже версия, что их убили "свои", защищая потоки нелегальных доходов.

По крайней мере такую версию озвучил Георгий Тука, председатель Луганской военно-гражданской администрации. Чтобы представить масштабы контрабанды, достаточно посмотреть на официальную статистику. Так, в начале октября СБУ обнародовала отчет о задержанных незаконных грузах за период с 12 июля, то есть меньше, чем за три месяца. Среди всего прочего, сигарет было изъято на 2,5 млн грн, алкоголя — почти на 2 млн, продуктов — почти на 2,5 млн, медикаментов — на 5,3 млн грн.

А также наличные: 9,6 млн грн, 3 млн российских рублей, 175 тыс долларов США и 30 тыс евро.

Кроме того, зона АТО является основным источником нелегального оружия на черном рынке Украины. Например, недавно в Черновицкой области разоблачили преступную группу, которая скупала оружие, вывезенное демобилизованными из зоны АТО. А в Винницкой торговлю оружием из АТО наладили бывшие добровольцы, у которых изъяли автоматы, ружья, гранаты, взрывчатку и боеприпасы. Отдельный вопрос — как это оружие провозят в тыл через блокпосты.

В департаменте уголовного розыска МВД утверждают, что из АТО приходит около 70% оружия на черном рынке. Причем, выявляют его не только у солдат ВСУ и добровольцев, но и у волонтеров и гражданских. Затем это оружие "светится" в криминальных и околокриминальных разборках, как это было в Мукачево или под стенами ВР во время "конституционного" побоища.

Напомним, во время столкновений на Закарпатье были применены автоматы, пулемет и даже гранатомет.

Еще одна неприятная особенность зоны АТО — мародерство, в котором, к сожалению, бывают замешаны не только ополченцы. Стоит вспомнить скандал вокруг батальона "Шахтерск", расформированного из-за мародерства. Ликвидировать это явление не удалось до сих пор.

Так, 1 октября в Константиновке задержали банду мародеров, которая занималась кражей цветных металлов. Интересно, что для своих "работ" они использовали боевые гранатометы.

Отдельный разговор — о пропускной системе с "оккупированными территориями". Будучи крайне неэффективной, она превратилась в рассадник коррупции.

(…)

Впрочем, дело не только в Донбассе, но и в том, что в уголовные практики массово вовлекаются и гражданские, и военные, и служащие. По сути, в прифронтовых районах Донбасса сложились почти идеальные условия для незаконных сделок. В этом смысле война является не только кузницей героев, но и питомником преступников, поскольку позволяет ускользнуть за пределы правового поля.

Последнее обстоятельство привлекает гораздо меньше внимания общества, чем фронтовая героика, однако также является неотъемлемой частью войны — даже в ее нынешнем гибридно-примороженном состоянии. Все это понимают в Киеве, но как решить проблему — пока неизвестно.

"Главная задача — это сделать все возможное и невозможное, чтобы прекратили гибнуть люди. Далее надо выстраивать систему отношений так, чтобы это пламя по минимуму влияло на судьбу Украины и украинцев в перспективе", — так описал перспективы замораживания ситуации после переговоров в Париже Роман Безсмертный, участник трехсторонней контактной группы.

Но пока "оккупированные районы" Донбасса не будут интегрированы в Украину, серая зона на Востоке будет оставаться коррупционным Чернобылем. И дело здесь не только "в агентах Путина" или отдельных негодяях с украинской стороны — коррупцию в зоне АТО провоцирует, без преувеличения, сама жизнь.

С одной стороны, имеем десятки тысяч мобилизованных, в основном — таких же бедняков, как рядовой украинец. С другой стороны, по ту сторону границы, есть несколько миллионов человек, которые оказались в изоляции, но должны выживать.

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Их разделяет только тонкая пленка линии разграничения, которую легко преодолевает вечный дух предпринимательства, пусть и в его искаженной версии. Пока не будут созданы условия для полноценной легальной интеграции Донбасса, до тех пор естественным будет продолжаться его контрабандно-коррупционная интеграция с Украиной. Но за это Украине придется платить криминализацией, а также вбрасывать огромные ресурсы в то, чтобы остановить ее. В частности, ценой человеческих жизней.