Стало известно, сколько потратят на празднование Дня Киева

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. На праздничные мероприятия по случаю Дня Киева из городского бюджета выделяют 2,51 млн грн. Бюджет празднования 1536-й годовщины основания Киева станет самым большим за последние несколько лет.

Такие цифры озвучил депутат Киевсовета Александр Пабат на своей странице в Facebook, ссылаясь на ответ Департамента культуры КГГА.

Согласно документу, самым дорогим и пышным празднование Дня Киева было в 2013 году. Тогда на праздничные мероприятия потратили 5,3 млн грн, или 650 тыс долларов по курсу того времени.