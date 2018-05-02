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    Киев

    Стало известно, сколько потратят на празднование Дня Киева

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    На Русановском канале в Киеве заработали светомузыкальные фонтаны
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. На праздничные мероприятия по случаю Дня Киева из городского бюджета выделяют 2,51 млн грн. Бюджет празднования 1536-й годовщины основания Киева станет самым большим за последние несколько лет.

    Такие цифры озвучил депутат Киевсовета Александр Пабат на своей странице в Facebook, ссылаясь на ответ Департамента культуры КГГА.

    Согласно документу, самым дорогим и пышным празднование Дня Киева было в 2013 году. Тогда на праздничные мероприятия потратили 5,3 млн грн, или 650 тыс долларов по курсу того времени.

     

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