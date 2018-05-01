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    1 мая в Украине: "покушение" властей на праздник провалилось

    (обновлено: )1738142
    Пока декоммунизация в Украине не добралась до 1 мая, а все попытки отменить празднование Дня труда оказались тщетными. Постепенно "Первомай" теряет политический окрас и ассоциируется у украинцев не столько с демонстрациями, сколько с огородами и отдыхом на природе.
    Первомай в Украине. Архивное фото
    Украинское фото

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    История празднования 1 мая насчитывает уже более 120 лет. Сегодня как национальный праздник отмечается в 88 странах мира, среди которых и Украина.

    Долгое время "Первомай" был символом революции, непримиримой классовой борьбы и имел политическую окраску.

    С 1918 года в революционной России праздник был официальным. Он был закреплен в Кодексе законов о труде (в приложении к статье 104) и получил название День Интернационала.

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    Хотя возникновение традиции празднования "Первомая" связано с событиями, произошедшими в Чикаго в ХIХ веке. 1 мая 1886 года в городе начались масштабные митинги и демонстрации рабочих, которые требовали от своих работодателей введения 8-ого рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией.

    В июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала по предложению французского делегата Раймона Лавиня в знак солидарности с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих демонстраций.

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    Сегодня в Украине политический контекст 1 мая постепенно теряется, и "Первомай" ассоциируется у украинцев уже не столько с демонстрациями, сколько с огородами и отдыхом на природе.

    Украинцы любят 1 мая и продолжают его отмечать.

    Например, в феврале 2017 года КМИС определил, какие праздники для украинцев являются наиболее значимыми. К удивлению, среди украинцев любителей 1 мая оказалось больше, чем даже Дня защитника Украины (12% против 10%).

    Между тем, все попытки властей отменить празднование 1 мая вызывали лишь взрыв возмущения у общественности.

    Попытки "декоммунизировать"

    Уже несколько лет украинские власти пытались "декоммунизировать" 1 мая, но пока безуспешно.

    Еще три года назад украинские власти взяли курс на десоветизацию страны, объявив тем самым новую эпоху без советских символов, памятников и праздников.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Тогда власти впервые взялись менять и календарь с праздниками.

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    Первый шаг к изменениям был сделан: Украина отказалась от праздника 23 февраля (День защитника Отечества) в пользу 14 октября (День Защитника Украины).

    Но дальше дело не пошло.

    Крест на первомайских выходных чуть было не поставил законопроект "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях", подготовленный Институтом нацпамяти за подписью Владимира Вятровича.

    В январе 2017 года Вятрович предложил сократить календарь государственных праздников и памятных дней.

    По его мнению, "на государственном уровне должны отмечаться только те праздники, которые знаменуют переломные, чрезвычайно важные для Украины как государства события, например: День независимости, День Конституции".

    В то же время много других выходных дней "сдерживают развитие страны".

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    Следуя этой концепции, Институт нацпамяти предложил украинцам отказаться от празднования 8 Марта, 1 и 2 Мая, а также перенести выходной день с Дня Победы 9 мая на День памяти и примирения 8 мая. Вместо этих праздников, которые посчитали советскими атавизмами, предлагалось несколько дней в году чтить память жертв различных репрессий.

    Разработанный законопроект был тогда представлен для общественного обсуждения. Однако инициатива получила шквал критики, а Вятровичу пришлось оправдываться: мол, предлагал лишь отменить выходные в эти дни, а не празднование указанных дат.

    На сайте президента Украины даже появилась петиция о закрытии Института нацпамяти в связи с его антинародной деятельностью.

    По мнению автора петиции, лишение статуса государственного праздника Международного дня борьбы за права женщин 8 марта ущемляет права украинцев, поскольку женщины составляют половину населения Украины, а трудящиеся — ее подавляющее большинство.

    В итоге — украинцам оставили длинные выходные. И в этом году наши граждане будут отдыхать с 28 апреля до 1 мая включительно.

    Однако 2 мая таки отменили как выходной день, введя новый нерабочий день — 25 декабря, когда отмечается Рождество по григорианскому стилю.

    По материалам из открытых источников интернет

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