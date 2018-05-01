Транспортный коллапс. В Киеве стартовала реконструкция Шулявского моста

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Киеве во вторник, 1 мая, началась реконструкция Шулявского путепровода.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.

"Водители, с 1 мая начинается реконструкция Шулявского путепровода, поэтому схема движения будет изменена", — напоминает МВД.

Так движение по ул. Александра Довженко — ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

В МВД сообщили, что по ул. Вадима Гетьмана — ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги) сохраняется существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко. На этом участке также будет установлен временный светофор.

Односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор). Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана, конечная остановка будет "Индустриальный мост". Со стороны ул. О. Телиги по ул. Александра Довженко — "Ивана Гонты".

Напомним, 27 февраля прошлого года в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие падения бетонных элементов конструкции никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила авто.