наверх
01.05.201809:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    Транспортный коллапс. В Киеве стартовала реконструкция Шулявского моста

    (обновлено: )21001
    Пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook описала детальный план изменения движения в связи с реконструкцией Шулявского путепровода.
    Ремонтные работы на месте обвала Шулявского моста в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Киеве во вторник, 1 мая, началась реконструкция Шулявского путепровода.

    Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел на своей странице в Facebook.

    "Водители, с 1 мая начинается реконструкция Шулявского путепровода, поэтому схема движения будет изменена", — напоминает МВД. 

    Так движение по ул. Александра Довженко — ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

    В МВД сообщили, что по ул. Вадима Гетьмана — ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги) сохраняется существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко. На этом участке также будет установлен временный светофор.

    Односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор). Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана, конечная остановка будет "Индустриальный мост". Со стороны ул. О. Телиги по ул. Александра Довженко — "Ивана Гонты".

    Напомним, 27 февраля прошлого года в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие падения бетонных элементов конструкции никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила авто.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Полтавский полицейский. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине