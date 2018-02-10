На Шулявском мосту в Киеве залатали яму, повредившую более 10 авто

Яму на столичном Шулявском мосту, из-за которой было повреждено более 10 автомобилей, залатали. Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

Накануне вечером посреди проезжей части на Шулявском мосту более 10 автомобилей были повреждены из-за наезда на яму, из которой торчала арматура. Водители жаловались, что в автомобилях "диски рвет как пластиковые".

Напомним, 27 февраля 2016 года в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие этого никто не пострадал, однако такая конструкция повредила одно авто.

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