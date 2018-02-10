Не обвал, так провал. Шулявский мост в Киеве вновь напомнил о себе

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Шулявский путепровод (мост) в Киеве, о плачевном состоянии которого уже не раз сообщалось, вновь напомнил о себе, передает "Киев Оперативный".

"Вечером (около 21:00) в пятницу на Шулявском путепроводе (в сторону Петровки) образовалась огромная яма, глубиной около 25 см. По нашей информации, жертвой этого безалаберного отношения к дороге стали как минимум 9 автомобилей (у 7 из которых погнуты колесные диски и порвана резина)", — говорится в сообщении.

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На место происшествия были вызваны наряд патрульной полиции и дорожная служба.

Отмечается также, что "водители очень просили передать пламенный привет КГГА и Коммунальной корпорация "Киивавтодор".

Киев Оперативный Опасная яма на Шелявском путепроводе в Киеве

Напомним, 27 февраля прошлого года в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие падения бетонных элементов конструкции никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила авто.

Киев Оперативный Опасная яма на Шелявском путепроводе в Киеве

КГГА ранее рассматривала 7 вариантов реконструкции Шулявского путепровода, из которых выбрали три наиболее подходящих. Предпочтение отдали тем проектам, которые не требуют полного перекрытия проспекта Победы и Шулявского моста — одних их главных дорожных артерий столицы. Также при выборе учитывали пропускную способность транспортной модели и стоимость проведения работ.