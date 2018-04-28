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    Киев

    Полиция озвучила версии подрыва автомобиля в Киеве

    (обновлено: )81720
    Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что правоохранители рассматривают две основные версии - покушение на убийство двух лиц, кто-то посторонний бросил гранату и неосторожное обращение со взрывными устройствами.
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Информатор

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает две версии взрыва автомобиля в украинской столице, в результате которого один человек погиб и еще один был ранен, сообщил в субботу глава полиции Киева Андрей Крищенко.

    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Информатор
    Последствия взрыва гранаты в автомобиле на Позняках в Киеве

    Накануне вечером в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным экспертов, в машине взорвалась граната.

    "Мы рассматриваем две основные версии. Первая — покушение на убийство двух лиц, кто-то посторонний бросил гранату. Вторая — неосторожное обращение со взрывными устройствами", — заявил Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

    Он добавил, что пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

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