Полиция озвучила версии подрыва автомобиля в Киеве

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Следствие рассматривает две версии взрыва автомобиля в украинской столице, в результате которого один человек погиб и еще один был ранен, сообщил в субботу глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Накануне вечером в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным экспертов, в машине взорвалась граната.

"Мы рассматриваем две основные версии. Первая — покушение на убийство двух лиц, кто-то посторонний бросил гранату. Вторая — неосторожное обращение со взрывными устройствами", — заявил Крищенко в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.