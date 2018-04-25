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    В Киеве мужчина с вилкой пытался отобрать мобильный у прохожего

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (385)

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    Местный житель сообщил полицейским, что в Оболонском районе неизвестный мужчина возле подъезда многоэтажки приставил к его горлу острый металлический предмет и попытался отнять мобильный телефон.
    В Киеве мужчина с вилкой пытался отобрать мобильный у прохожего
    Нацполиция Киева

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Киевлянин, вооруженный вилкой для барбекю, пытался отобрать у прохожего мобильный телефон в Оболонском районе Киева, сообщили в полиции.

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    Местный житель сообщил полицейским, что в Оболонском районе неизвестный мужчина возле подъезда многоэтажки приставил к его горлу острый металлический предмет и попытался отнять мобильный телефон. Пострадавшему удалось убежать.

    В то же время в полицию позвонила киевлянка и сообщила, что ее сын, имеющий проблемы с психическим здоровьем, выбежал на улицу с ножом и угрозами кого-то убить. По описанию он был похож на человека, напавшего на мужчину.

    "Через несколько минут женщина вновь позвонила полицейским и сообщила, что ее сын вернулся домой. Правоохранители наведались в указанную квартиру, где во время поверхностного осмотра обнаружили и изъяли вилку для барбекю, с которой злоумышленник напал на прохожего", — сообщили в полиции.

    Нацполиция Киева
    В Киеве мужчина с вилкой пытался отобрать мобильный у прохожего

    Полицейские задержали мужчину. Им оказался киевлянин 1985 года рождения, у которого раньше были проблемы с законом из-за вымогательства и кражи. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в среду около девяти утра в Киеве неизвестные люди насильно посадили мужчину в автомобиль Mitsubishi Outlander серебристого цвета.

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