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    В Киеве ограблена квартира замминистра иностранных дел - СМИ

    (обновлено: )15650
    По информации СМИ, неизвестные взломали замки и поникли в квартиру замминистра в Днепровском районе столицы, они украли телефон, компьютер и часы.
    Полиция в Киеве
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Киеве ограбили квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы.

    Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

    Преступники взломали замки и поникли в квартиру замминистра в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы.

    Об ограблении стало известно 13 марта и соответственно начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса — "кража".

    Точная дата преступления еще не установлена. Ограбление могло произойти с 9 по 13 марта.

    Ранее сообщалось, что в Мукачево преступники "обчистили" камеры хранения товарно-материальных ценностей ("ячейки" — Ред.) Мукачевского отделения Volksbank, расположенного на углу улиц Космонавта Беляева и Валенберга.

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