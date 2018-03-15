В Киеве ограблена квартира замминистра иностранных дел - СМИ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В Киеве ограбили квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

Преступники взломали замки и поникли в квартиру замминистра в Днепровском районе столицы. Неизвестные украли телефон, компьютер и часы.

Об ограблении стало известно 13 марта и соответственно начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса — "кража".

Точная дата преступления еще не установлена. Ограбление могло произойти с 9 по 13 марта.

Ранее сообщалось, что в Мукачево преступники "обчистили" камеры хранения товарно-материальных ценностей ("ячейки" — Ред.) Мукачевского отделения Volksbank, расположенного на углу улиц Космонавта Беляева и Валенберга.