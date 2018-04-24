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    Киев

    В полиции Киева рассказали, как будут охранять финал Лиги чемпионов

    (обновлено: )6901
    Глава полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что для охраны правопорядка в столице будут задействованы не менее 5 тысяч правоохранителей.
    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. На стадионах во время проведения матчей мужского и женского финалов Лиги чемпионов будут находиться только следственно-оперативные группы, но это будет согласовано, у них будет официальная аккредитация.

    Церемония передачи Кубков Лиги чемпионов УЕФА в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Финал Лиги чемпионов: власти Киева хотят заработать и.. заработают

    Об этом сообщил "112 Украина" глава полиции Киева Андрей Крищенко.

    "И мы ведем переговоры, чтобы несколько патрулей было внутри ограждения, но не в самой чаше стадиона, по периметру, после пунктов пропуска, которые бы могли реагировать. Ожидается полная наполненность стадиона и я считаю, что полицейские нужны. Но это мы уже будем согласовывать с УЕФА, увязывать с их требованиями", — отметил Крищенко.

    По его словам, для охраны правопорядка будут задействованы не менее 5 тысяч правоохранителей. 

    "Мы стянем дополнительные силы, это и полиция, и Нацгвардия. Один из основных упоров мы будем делать на антитеррористической деятельности. У нас есть угрозы, и они реальные, поэтому мы уделяем много внимания антитеррористической деятельности и тем более на мероприятиях такого уровня. Однозначно будут рамки, ручные металлодетекторы. Мы будем стараться проверять людей, которые дают основания для проверки, и на подходах, и естественно, в фан-зонах. Будем использовать видеонаблюдение. Вообще, будет задействовано очень много технических средств. Однозначно будет усилена составляющая и взрывотехнической, и кинологической службы в разы", — сказал Крищенко.

    Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский", на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве 24 мая пройдет финал женской Лиги чемпионов.

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