В Киеве автомобиль снес остановку, взлетел и врезался в дерево. Фотофакт

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Подольском районе Киева на перекрестке улиц Кирилловской и Хвойки водитель автомобиля Кіа не справился с управлением при выходе из поворота. Транспортное средство занесло на трамвайных путях, сообщают Стражи Эспрессо.

Отмечается, что водитель превысил разрешенную скорость. Сперва авто вылетело на тротуар и врезалось в остановку общественного транспорта, после чего машина подлетела в воздух и на высоте около двух метров врезалась левым боком в дерево.

После этого авто пролетело еще около пяти метров и остановилась во втором дереве.

Водитель с пассажиром сами выбрались из разбитой машины и убежали.

Однако вскоре водитель был задержан. Его с травмами разной степени тяжести и с явными признаками алкогольного опьянения доставили в больницу.

espreso.tv/news В Киеве автомобиль снес остановку

По предварительным данным, за рулем автомобиля находился студент (1994 г.р.) из Львовской области. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в его крови.

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