Смертельное ДТП в Киеве: пешеход погиб на месте, авто - всмятку

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Смертельное ДТП произошло на Дарницком мосту в Киеве в направлении левого берега, передает dtp.kiev.ua.

По данным издания, пешеход в темное время суток переходил дорогу в не предусмотренном для этого месте.

dtp.kiev.ua Смертельное ДТП в Киеве

Водитель автомобиля Nissan, который совершил наезд, находится в шоковом состоянии. Ему была оказан медицинская помощь на месте.

По данным очевидцев, скорость авто была высокая, пешехода-нарушителя в результате удара отбросило на десятки метров.

dtp.kiev.ua Смертельное ДТП в Киеве

Обстоятельства трагедии будут выяснять правоохранители, прибывшие на место происшествия.

Как сообщалось, в ночь на пятницу в центре столицы неизвестные из гранатомета выстрелили в здание ХК "Киевгорстрой".