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    Киев

    Смертельное ДТП в Киеве: пешеход погиб на месте, авто - всмятку

    (обновлено: )18
    По данным очевидцев, скорость автомобиля Nissan, совершившего наезд, была высокая, пешехода-нарушителя в результате удара отбросило на десятки метров.
    Смертельное ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Смертельное ДТП произошло на Дарницком мосту в Киеве в направлении левого берега, передает dtp.kiev.ua.

    По данным издания, пешеход в темное время суток переходил дорогу в не предусмотренном для этого месте. 

    dtp.kiev.ua
    Смертельное ДТП в Киеве

    Водитель автомобиля Nissan, который совершил наезд, находится в шоковом состоянии. Ему была оказан медицинская помощь на месте.

    По данным очевидцев, скорость авто была высокая, пешехода-нарушителя в результате удара отбросило на десятки метров. 

    dtp.kiev.ua
    Смертельное ДТП в Киеве

    Обстоятельства трагедии будут выяснять правоохранители, прибывшие на место происшествия. 

    Как сообщалось, в ночь на пятницу в центре столицы неизвестные из гранатомета выстрелили в здание ХК "Киевгорстрой". 

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