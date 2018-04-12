В Минздраве РФ уточнили число пострадавших в ДТП с детьми под Москвой

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе 8 детей, госпитализированы 9, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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"В результате ДТП в Пушкинском районе пострадали 13 человек, в том числе 8 детей. Госпитализированы 9 человек, в том числе 7 детей и 2 взрослых. Они доставлены в Пушкинскую районную больницу", — цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще шесть (взрослый и пять детей) пострадали в результате столкновения автобуса с легковушкой в Московской области.