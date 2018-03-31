Возле ТРЦ в Киеве неизвестные открыли стрельбу из автомата - СМИ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина

Стрельба произошла возле ТРЦ в Голосеевском районе Киева, на месте работает следственно-оперативная группа, передает УНН со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел на парковке ТРЦ. Туда подъехал автомобиль скорой помощи, а также несколько полицейских автомобилей.

В соцсети сообщают, что "стреляли из автомата", после чего скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе.

В отделе коммуникации полиции Киева отметили, что "сейчас на месте работает следственно-оперативная группа".

"Работает, потому что был вызов о том, что там произошло стрельба, но пока стрельба не подтвердилась", — добавили в полиции.

Напомним, пьяный мужчина устроил стрельбу на улице в Киеве, никто не пострадал, его сразу же задержала полиция.