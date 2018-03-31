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    Кличко рассказал, когда в квартирах киевлян отключат отопление

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    По словами столичного градоначальника, отопление может быть отключено в квартирах, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже + 8 градусов С.
    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Отопительный сезон в столице завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура будет держаться не ниже 8 ° С.

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    Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба городского головы.

    "Мы видим, какая затяжная зима в этом году — весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона. Еще раз хочу напомнить, мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже + 8 градусов С ", — отметил Кличко.

    По словам мэра ОСББ и дома, которые имеют частные котельные, с прекращением теплоснабжения определяются сами — при условии согласия всех жильцов дома.

    Ранее стало известно, что в селе Крыжановка Одесской области без теплоснабжения остались более двух тысяч человек.

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