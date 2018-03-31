Кличко рассказал, когда в квартирах киевлян отключат отопление

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Отопительный сезон в столице завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура будет держаться не ниже 8 ° С.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба городского головы.

"Мы видим, какая затяжная зима в этом году — весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона. Еще раз хочу напомнить, мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже + 8 градусов С ", — отметил Кличко.

По словам мэра ОСББ и дома, которые имеют частные котельные, с прекращением теплоснабжения определяются сами — при условии согласия всех жильцов дома.

Ранее стало известно, что в селе Крыжановка Одесской области без теплоснабжения остались более двух тысяч человек.