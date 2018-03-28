Пожар возле метро в Киеве. Кличко поручил новую проверку

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко в среду поручил управлению по чрезвычайным ситуациям Киевской городской администрации проверить торговые помещения вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение пожарной безопасности.

В среду на станции киевского метро "Левобережная" произошло задымление после того, как у входа загорелся магазин. Станция была закрыта, поезда проезжали ее без остановки. Впоследствии пожар был ликвидирован, станция возобновила работу.

"Проверки должны быть осуществлены безотлагательно и тщательно. Случай с воспламенением магазина у станции метро "Левобережная" — это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших… Мы должны предотвратить подобные возможные случаи. Киевляне не должны подвергаться опасности", — цитирует заявление Кличко пресс-служба мэрии.

По его словам, о результатах проверок городская власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил МВД и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям провести масштабные проверки торговых центров и детсадов после пожара в российском Кемерово.