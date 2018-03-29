"Асфальт устал!": Кличко и киевские дороги высмеяли в фотожабах

Состояние киевских дорог после обильных снегопадов стало источником вдохновения для авторов карикатур и фотожаб, высмеивающих мэра Киева Виталия Кличко и ямы на на проезжей части.

Инфографика. Дороги смерти. Самые худшие трассы Украины

Ранее сообщалось, украинские власти намерены в 2018 году вложить 300 млрд в ремонт дорог и отремонтировать рекордные 4000 км. Правда, как отмечают в соцсетях, самые "убитые" трассы в планах не значатся.

По расчетам экспертов, в среднем стоимость капитального ремонта 1 километра дорог составляет более 12 миллионов гривен.

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