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    Фотоленты

    "Я еще вернусь, барыга". Лучшие фотожабы на Саакашвили

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (911)

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    Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник, 12 февраля, выслали в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию через кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

    Соцсети отреагировали на депортацию Саакашвили фотожабами. Лучшие из них — в подборке РИА Новости Украина.

    Смотрите также: Тащили за волосы. Опубликовано полное видео задержания Саакашвили

    Сторонники Саакашвили провели митинг у здания Администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. Лидер "Движения новых сил"сообщил, что не будет просить у Польши политического убежища.

    Ранее политический аналитик Дмитрий Корнейчук заявил, что Михаил Саакашвили являлся проектом Администрации президента Украины, который АП решила закрыть после провала ряда задач, одна из которых — "втянуть в свои фейковые акции протеста Тимошенко с целью ее дискредитации".

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