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    Киев

    В Киеве грузовик протаранил стоявшее на светофоре инкассаторское авто

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    Три автомобиля двигались в направлении Одесской площади и остановились на красный сигнал светофора. В этот момент водитель грузовика, который двигался сзади, не успел отреагировать и влетел в инкассаторский автомобиль.
    В Киеве произошло тройное ДТП с участием авто инкассаторов
    "Эспрессо"

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Двое мужчин попали в больницу в результате аварии в Голосеевском районе Киева с участием четырех автомобилей, сообщает сайт телеканала "Эспрессо".

    Как уточняется, на улице Академика Заболотного столкнулись грузовик, автомобиль инкассаторов, а также автомобили марок Chrysler и Toyota.

    "Эспрессо"
    В Киеве произошло тройное ДТП с участием авто инкассаторов

    Отмечается, что три автомобиля двигались в направлении Одесской площади и остановились на красный сигнал светофора. В этот момент водитель грузовика, который двигался сзади, не успел отреагировать и влетел в инкассаторский автомобиль.

    "Тот протаранил Chrysler, который в свою очередь догнал Toyota. Удар был такой силы, что автомобиль инкассаторов отбросило за светофор", — говорится в сообщении.

    "Эспрессо"
    В Киеве произошло тройное ДТП с участием авто инкассаторов

    В результате ДТП скорая забрала работника охраны с многочисленными ушибами, травмой головы и резаными ранами, также госпитализировали инкассатора.

    Напомним, ранее в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции пострадали двое правоохранителей в Одессе.

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