наверх
15.03.201817:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.01
  • EUR32.08+ 0.19
Рубрики
Ещё
    Киев

    Ночной взрыв на Троещине в Киеве. Появились детали от полиции

    (обновлено: )138
    В ночь на 15 марта патрульный экипаж заметил мужчину, который, увидев полицейских, резко изменил направление движения, чем вызвал подозрение у правоохранителей.
    В Киеве при проверке документов мужчина бросил в полицейских гранату
    facebook.com/Bilosh

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Полиция прокомментировала ночной взрыв на Троещине в Киеве.

    Как сообщил на своей странице в Facebook патрульный полицейский Алексей Билошицкий, в ночь на 15 марта патрульный экипаж заметил мужчину, который, увидев полицейских, резко изменил направление движения, чем вызвал подозрение у правоохранителей. Полицейские остановили прохожего для проверки документов. Тот сразу же вытащил из кармана пакетик с веществом, похожим на наркотики.

    Для проверки вещества патрульные решили вызвать на место следственно-оперативная группа. В этот момент мужчина достал гранату, вероятно, РГД-5, и бросил ее под ноги правоохранителям. К счастью, патрульные быстро отреагировали — смогли отбежать и спрятаться за остановкой общественного транспорта. В результате инцидента пострадал только служебный автомобиль.

    Злоумышленник был задержан. У него нашли "заточку" и предмет, похожий на переделанный в боевой пистолет. 

    facebook.com/Bilosh
    В Киеве при проверке документов мужчина бросил в полицейских гранату
    facebook.com/Bilosh
    В Киеве при проверке документов мужчина бросил в полицейских гранату

    Как сообщалось ранее, в Деснянском районе Киев на проспекте Маяковского в ночь на четверг мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Посольство Великобритании в Москве
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Порошенко поздравил Гонтареву с увольнением
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Валентин Землянский об угрозах для Украины при утрате транзита газа
    Дело - труба! В Украине кризис с газом