Ночной взрыв на Троещине в Киеве. Появились детали от полиции

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Полиция прокомментировала ночной взрыв на Троещине в Киеве.

Как сообщил на своей странице в Facebook патрульный полицейский Алексей Билошицкий, в ночь на 15 марта патрульный экипаж заметил мужчину, который, увидев полицейских, резко изменил направление движения, чем вызвал подозрение у правоохранителей. Полицейские остановили прохожего для проверки документов. Тот сразу же вытащил из кармана пакетик с веществом, похожим на наркотики.

Для проверки вещества патрульные решили вызвать на место следственно-оперативная группа. В этот момент мужчина достал гранату, вероятно, РГД-5, и бросил ее под ноги правоохранителям. К счастью, патрульные быстро отреагировали — смогли отбежать и спрятаться за остановкой общественного транспорта. В результате инцидента пострадал только служебный автомобиль.

Злоумышленник был задержан. У него нашли "заточку" и предмет, похожий на переделанный в боевой пистолет.

facebook.com/Bilosh В Киеве при проверке документов мужчина бросил в полицейских гранату

facebook.com/Bilosh В Киеве при проверке документов мужчина бросил в полицейских гранату

Как сообщалось ранее, в Деснянском районе Киев на проспекте Маяковского в ночь на четверг мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.