В Донецкой области взорвалась граната, есть жертвы

ГУНП в Донецкой области

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в многоэтажном доме в Доброполье Донецкой области, женщина получила ранение, сообщило в четверг областное управление полиции Украины.

"По предварительной информации, в квартире многоэтажки взорвалась граната. 23-летний хозяин погиб на месте, его бывшая жена получила ранения. На месте происшествия работают полицейские и другие экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении на сайте полиции.

Инцидент произошел в четверг утром.

Возбуждены уголовные дел с предварительной квалификацией по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, с начала года в Донецкой области в результате обращения с взрывоопасными предметами два человека погибли и шесть получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киев на проспекте Маяковского мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.