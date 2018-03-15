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    В Донецкой области взорвалась граната, есть жертвы

    (обновлено: )22210
    В полиции сообщили, что в квартире многоэтажки города Доброполье взорвалась граната, 23-летний хозяин погиб на месте, его бывшая жена получила ранения.
    Граната. Архивное фото
    ГУНП в Донецкой области

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Мужчина погиб в результате взрыва гранаты в многоэтажном доме в Доброполье Донецкой области, женщина получила ранение, сообщило в четверг областное управление полиции Украины.

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    "По предварительной информации, в квартире многоэтажки взорвалась граната. 23-летний хозяин погиб на месте, его бывшая жена получила ранения. На месте происшествия работают полицейские и другие экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — говорится в сообщении на сайте полиции.

    Инцидент произошел в четверг утром.

    Возбуждены уголовные дел с предварительной квалификацией по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 115 с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

    По данным полиции, с начала года в Донецкой области в результате обращения с взрывоопасными предметами два человека погибли и шесть получили ранения.

    Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киев на проспекте Маяковского мужчина бросил взрывное устройство в полицейских.

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