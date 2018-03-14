СМИ сообщают об обыске в Государственной миграционной службе в Киеве

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КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники НАБУ проводят обыск в управлении Государственной миграционной службы в Киевской области, передает УНН со ссылкой на источник.

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По его словам, в настоящее время в управлении ГМС в Киевской области, расположенного на улице Петропавловской в ​​Киеве, происходят следственные действия с участием НАБУ.

В пресс-службе НАБУ эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, 12 марта сотрудники СБУ провели обыск у киевскому журналисту Юрию Лукашину.