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    Киев

    СМИ сообщают об обыске в Государственной миграционной службе в Киеве

    (обновлено: )44
    В настоящее время в управлении ГМС в Киевской области, расположенного на улице Петропавловской в ​​Киеве, происходят следственные действия с участием НАБУ.
    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники НАБУ проводят обыск в управлении Государственной миграционной службы в Киевской области, передает УНН со ссылкой на источник.

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    По его словам, в настоящее время в управлении ГМС в Киевской области, расположенного на улице Петропавловской в ​​Киеве, происходят следственные действия с участием НАБУ.

    В пресс-службе НАБУ эту информацию пока не подтвердили.

    Напомним, 12 марта сотрудники СБУ провели обыск у киевскому журналисту Юрию Лукашину.

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